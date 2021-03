Dirigente partecipa a gara d'appalto per conto di una ditta, l'Asp di Ragusa lo licenzia

Con un provvedimento a firma del direttore generale Angelo Aliquò l’Asp di Ragusa ha licenziato un dirigente amministrativo dell’azienda che è stato anche segnalato alla Procura.

Si tratta di un "licenziamento senza preavviso" a seguito dei fatti accertati dall’ufficio provvedimenti disciplinari dell’azienda che avrebbe appurato come il dipendente, pur risultando regolarmente in servizio, l’8 febbraio scorso si fosse recato presso la sede dell’Asp di Catania per partecipare ad una gara d’appalto quale delegato di una ditta privata su servizi di antincendio.

Il dirigente, per evitare il licenziamento, aveva anche presentato le dimissioni volontarie all’azienda che però non le ha accettate.

© Riproduzione riservata