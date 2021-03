Un incendio è scoppiato in un’officina carrozzeria in un immobile in via Vittorio Veneto a Ispica.

Le fiamme si sono propagate nell’abitazione al primo piano. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e le ambulanze del 118. Il titolare della carrozzeria si è messo in salvo. Non ci sono feriti.

