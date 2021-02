Sanità, Li Destri nuovo direttore di chirurgia vascolare dell’ospedale di Vittoria e Comiso

Andrea Carmelo Li Destri è il nuovo direttore dell’Unità di Chirurgia vascolare dell’ospedale di Vittoria e Comiso. Lo rende noto l’Asp di Ragusa, sottolineando in una nota che l’incarico conferito avrà la durata di cinque anni.

Li Destri, 56 anni, si è laureato in Medicina nell’Università degli studi di Palermo e specializzato a Sassari. Nella seconda parte della specializzazione ha lavorato a Grenoble e ad Avignone, in Francia, eseguendo numerosi interventi. Dal marzo 1998 presta servizio come dirigente medico di I livello nella chirurgia vascolare dell’ospedale di Vittoria e dal luglio 1999 con immissione in ruolo.

È membro della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare già da diversi anni. Ha partecipato attivamente come relatore a numerosi congressi.

© Riproduzione riservata