Baby gang in azione a Vittoria, tre ragazzini finiscono in comunità

Tre ragazzini tra i 16 e 17 anni sono sospettati di aver messo a segno una serie di furti tra ottobre e novembre. In base alle indagini compiute dalla polizia sarebbero stati loro a commettere lo scorso 9 ottobre 2020, un furto ai danni di una chiesa in pieno centro cittadino a Vittoria.

Il gruppo avrebbe poi preso di mira una scuola dell’infanzia, sempre ad ottobre 2020, e il mese successivo, avrebbero agito in un cinema multisala.

La Polizia di Stato, in esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania - Ufficio gip, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, ha eseguito tre misure cautelari, collocando in comunità i tre ragazzini che sono ora a disposizione dell’autorità.

