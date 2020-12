Spaccio di droga ed evasione dai domiciliari, due arresti a Vittoria e Comiso

Spaccio di droga nel Ragusano. I carabinieri della Compagnia di Vittoria e il personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti il 23enne Erik Gastrucci, originario del luogo e pregiudicato.

Dopo numerosi appostamenti nei pressi dell’abitazione del 23enne, in contrada Valseca, si sono insospettiti per un andirivieni di persone. I militari hanno così eseguito una perquisizione domiciliare trovando in una fioriera del balcone due piante di “cannabis indica”.

Inoltre, il 23enne è stato trovato in possesso di 48 grammi di marijuana, già essiccata, e altri 2 grammi di hashish oltre a qualche centinaia di euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato dai carabinieri che hanno arrestato il 23enne, ora ai domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Ragusa.

Un arresto anche a Comiso, dove i carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso il 51enne M.A. fuori dalla propria abitazione nonostante si trovasse in regime di arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. L’arrestato è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

