Nave Mare Jonio al largo di Pozzallo: "Chiediamo un porto sicuro per 25 migranti"

"Siamo a 14 miglia dal porto di Pozzallo, sono passate oltre 24 ore da quando abbiamo soccorso i naufraghi della Maersk Etienne. Abbiamo richiesto un porto sicuro alle autorità che non ci hanno ancora dato risposta. Le condizioni di salute delle 25 persone ancora a bordo della Mare Jonio si stanno aggravando soprattutto dal punto di vista psicologico". Lo ha detto Agnese Colpani del team medico-sanitario Mediterranea Saving Humans a bordo della Mare Jonio.

"Sono tutti severamente provati dal viaggio - ha aggiunto - dal soccorso e dai tanti giorni, trentotto, trascorsi a bordo della Maersk Etienne. Abbiamo persone persone che hanno minacciato atti di autolesionismo e manifestato intenti suicidari. Abbiamo persone completamente apatiche che non reagiscono più alla situazione circostante che hanno perso la fiducia in una soluzione positiva. Richiediamo alle autorità di poter sbarcare immediatamente per poterci prendere cura adeguatamente, a terra, delle persone che ne hanno più bisogno".

