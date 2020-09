Migranti, i 25 a bordo della Mare Jonio sbarcheranno a Pozzallo: "Motivi sanitari"

"Il Corpo delle capitanerie di porto e il Ministero dell’Interno hanno assegnato Pozzallo come porto di sbarco 'per motivi sanitari' per le 25 persone ancora a bordo della Mare Jonio. Finisce dopo 40 giorni l’incubo per i

naufraghi della Maersk Etienne". Lo rende noto la Ong.

Lo sbarco è previsto in tarda serata. "Appena saranno effettuate in banchina le operazioni di prelievo dei tamponi, i migranti verranno immediatamente trasferiti in una comunità di accoglienza della Sicilia", afferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

