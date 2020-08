Marina di Ragusa, il Covid blocca i festeggiamenti della Madonna: niente processione a mare

A Marina di Ragusa, la tradizionale Festa della Madonna di Portosalvo non sarà come gli altri anni. L'emergenza sanitaria da coronavirus costringe ad applicare misure di sicurezza che evitino i contagi. Niente processione a mare per la Madonna, quindi.

A mettere subito le cose in chiaro è il parroco di Marina di Raguusa, Riccardo Bocchieri, nel suo messaggio ai fedeli. “La festa patronale della Madonna di Portosalvo – spiega padre Riccardo – quest’anno viene celebrata in modo inconsueto, senza i clamori della grande festa. Questo ci invita ad una riflessione più intima che deve scaturire nell’incontro con Cristo”.

“La Vergine santa – continua il parroco nel suo messaggio ai fedeli – ci invita sempre ad andare dal suo figlio Gesù per vivere momenti intensi di pace e ristoro. E’ la nostra una festa che ci deve fare riflettere sul momento storico e sociale che stiamo tuttora vivendo e su quanto ha bisogno l’uomo di vivere unito al suo Signore nei momenti di prova. Chiediamo, ancora una volta, da figli alla nostra Madre del Cielo, la sua protezione e di tenderci sempre l’ancora di salvezza della nostra vita, Cristo Gesù”.

I solenni festeggiamenti sono partiti il 6 agosto. Dopo la celebrazione eucaristica delle 8, il tradizionale scampanio delle 18 ha dato il via al Novenario. La giornata è andata avanti con la recita del Rosario, la coroncina alla Madonna, e, infine, l'adorazione eucaristica in chiesa.

Nella giornata di oggi, domenica 9 agosto, le sante messe in programma sono alle 8, alle 9, alle 10 e alle 11. Alle 19 la celebrazione eucaristica nel giardino delle suore mentre alle 19,15 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna in chiesa.

Non manca l'attenzione all'igiene e alla sicurezza. In queste giornate di festeggiamenti, infatti, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria finalizzata a igienizzare ancora più del solito.

Una festa insolita per fedeli e devoti alla Madonna di Portosalvo. Quest'anno la celebrazione della Madonna è più silenziosa, introspettiva e prima dei tradizionali momenti che la caratterizzano, come la processione, momento di aggregamento e preghiera. Non si terranno neanche i tradizionali giochi d'artificio a mezzanotte.

© Riproduzione riservata