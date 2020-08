Altri 5 casi di Coronavirus nel Ragusano, 19 il totale dei positivi: si teme focolaio a Sampieri

Crescono i casi di coronavirus nel Ragusano. Rispetto a ieri, ci sono cinque nuovi positivi (non tutti i casi sono presenti nel bollettino odierno). Sale così a 19 il numero complessivo di positivi in pochi giorni.

I contagiati sono 3 ragazzi che hanno avuto contatti con la comitiva di amici della coppia di fidanzati di Modica risultati a suo tempo positivi e in isolamento nelle rispettive case di villeggiatura di Sampieri, frazione marina di Scicli. In attesa di ulteriori tamponi in corso, si teme che nella frazione rivierasca ci sia un focolaio.

Un altro caso riguarda un tampone programmato riferito ad una persona arrivata in Sicilia e che si è regolarmente registrata. Il quinto caso riguarda infine una donna di Modica totalmente estranea ai casi degli altri modicani attualmente positivi.

La crescita esponenziale dei contagi ha messo in allarme la popolazione e qualche sindaco del Ragusano sta valutando di sospendere le manifestazioni estive.

