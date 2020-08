Coronavirus, stretta anti contagio: nel Ragusano spiagge vietate la notte di Ferragosto

L'allarme movida rischia di aggravarsi nella settimana di Ferragosto ed ecco i primi provvedimenti per arginare i contagi da Coronavirus. Dopo l’ordinanza, di giorni fa, che ha imposto l’uso della mascherina anche al di fuori dei locali di Modica, arriva un’ulteriore stretta che parte dal Ragusano. Niente feste di Ferragosto nelle spiagge di Marina e Maganuco e a Scicli.

“Per evitare pericolosi assembramenti di migliaia di ragazzi, anche alla luce delle ultime notizie – annuncia il sindaco Ignazio Abbate -, è stata disposta la chiusura delle spiagge di Marina e Maganuco relativamente alle serate del 10 e del 14 agosto, quelle che tradizionalmente hanno visto feste, balli e bivacchi sotto le stelle”.

Quindi addio al tradizionale bagno di mezzanotte tra il 14 ed il 15. Inoltre nei giorni e negli orari indicati dal sindaco di Modica le spiagge saranno sorvegliate dalla polizia locale, come dichiara il primo cittadino Ignazio Abbate: “Dalle 22 fino alle 6 sarà impossibile per chiunque accedere ai litorali che saranno sorvegliati dalla polizia locale e dalla vigilanza privata. Gli ingressi saranno chiusi da transenne. È una decisione sofferta ma necessaria perché è indispensabile mettere in campo ogni iniziativa possibile per stroncare sul nascere la ripresa della curva dei contagi”.

E Scicli si unisce alla decisione presa dal sindaco di Modica come annuncia il primo cittadino Enzo Giannone: “Il Comune di Scicli ricorda che con ordinanza del sindaco del giugno 2020 l’accesso alle spiagge del litorale sciclitano era ed è precluso dalle 21:00 di sera alle 6:00 del mattino di tutti i giorni, in ragione del fatto che si usciva dal lockdown”.

E aggiunge: “Approssimandosi alcune date sensibili per il fascino che suscitano nell’immaginario collettivo, in particolar modo fra i giovani, come la sera del 10 agosto e quella del 14 agosto, non solo il divieto resta in vigore e la polizia municipale farà i dovuti controlli, ma ci si appella anche al senso di responsabilità dei cittadini a non violare tale norma e ad evitare i rischi degli assembramenti che tradizionalmente si creano in quelle notti nelle spiagge. Un invito particolare è rivolto ai ragazzi e ai giovani affinché, in questa fase così delicata, diano ancora una volta esempio virtuoso di rispetto delle regole e di senso di grande responsabilità”.

© Riproduzione riservata