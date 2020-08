Coronavirus, boom di casi nel Ragusano. L'Asp: "Numero di contagi maggiore delle fasi 1 e 2"

Crescono i positivi al Coronavirus in provincia di Ragusa. Lo ha reso noto l’Asp. «Si registrano nel nostro territorio, dall’inizio della pandemia, 175 positivi, con un incremento, negli ultimi giorni, che ha superato i numeri delle fasi 1 e 2 del Covid-19».

Oggi altri 14 positivi, il numero più elevato da inizio pandemia e i casi attuali in provincia tra ricoveri e isolamenti domiciliari, sono 54, 120 i guariti, un paziente positivo a Ragusa è ricoverato a Catania. La situazione preoccupa per la concentrazione nei luoghi della movida che i ragazzi hanno frequentato da Sampieri a Marina di Ragusa.

Nel dettaglio sono tre i cittadini bengalesi, di cui uno è ancora ricoverato all’ospedale San Marco di Catania, mentre gli altri due sono in isolamento domiciliare. Si tratta sempre della famiglia che proveniva dal Bangladesh.

Tre positivi a Vittoria: uno proveniente da Londra, uno dagli Stati Uniti di America e il nuovo positivo arriva dalla Bulgaria. Quattro positivi si trovano a Modica, la coppia di fidanzati e, a questi, si aggiungo altri due ragazzi che, con la coppia, hanno avuto contatti. La signora albanese, rimane ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale 'Maria Paternò Arezzo', il figlio, si precisa, è risultato negativo al tampone. Il marittimo rumeno anch’egli rimane ricoverato all’ospedale di Ibla, in malattie infettive. Due persone di Scicli che hanno avuto contatti con il signore deceduto qualche giorno fa.

Salgono quindi a 54 gli attuali positivi nel Ragusano, tra questi sono compresi i 41 migranti accolti negli hotspot di Pozzallo e di contrada Cifali, numero, questo, destinato ad aumentare per l’impossibilità di isolamento efficace nei centri. Per ogni nuova rilevazione scatta un nuovo periodo di quarantena per tutti.

