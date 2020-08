Coronavirus, Scicli piange il professore Bruno Ficili: fu candidato al Nobel per la pace

Stamattina, è stato lo stesso sindaco, attraverso un post sul proprio profilo Facebook ad annunciare la morte: "Un grave lutto per tutti noi. Morto il cittadino colpito da coronavirus. Pensavo e speravo di non dover più dare notizie come questa; purtroppo non è così - ha scritto -. Questa notte è mancato il cittadino che ieri era stato ricoverato perché contagiato da coronavirus. In questo momento tragico mi sento solo di esprimere tutta la mia vicinanza e il cordoglio alla sua famiglia. Rinviamo alle prossime ore ogni altra considerazione, a partire da quelle sul sistema dei controlli e della prevenzione che, mi pare, sia in sostanza, per scelte dall’alto, venuto meno".

Il professor Bruno Ficili, 84 anni, è noto per il suo impegno internazionale a favore della pace nel mondo. Si era laureato in Pedagogia presso l'Università Cattolica di Milano. Dal 1986, come presidente dell'Associazione Internazionale per l'educazione alla pace, di cui è stato fondatore, ha organizzato in Sicilia, a Siracusa, città in cui viveva e lavorava come dirigente scolastico, convegni internazionali sulla educazione alla pace. Per 13 volte fu candidato al premio Nobel per la Pace.

Intanto, si sta ricostruendo la catena dei contatti familiari e lavorativi della famiglia di Bruno Ficili. L'uomo lascia la moglie Pinella, il figlio Paolo. Ha perso il figlio Francesco, a causa di un male incurabile nel febbraio del 2014.

E preoccupa la movida estiva sul litorale ibleo. Due giorni fa, il manager dell’Asp, Angelo Aliquò sosteneva di avere rinunciato ad uno spettacolo musicale "perchè io e la persona che mi accompagnava eravamo gli unici con la mascherina. Ho provato disagio come persona e per il mio ruolo. Il pericolo e i sacrifici di ieri e di oggi non hanno insegnato nulla. L’irresponsabilità dimostrata da molti limita la libertà e la sicurezza. Continuate a baciarvi e stringervi le mani, fregatevene della sicurezza degli altri, ma non piangete se ci troveremo di nuovo nel mezzo di una epidemia", aveva dichiarato in uno sfogo pubblico.