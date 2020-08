"Perdita di gusto e olfatto": giovane di Ragusa scopre di avere il Coronavirus

Nuovo caso di positività al Coronavirus a Ragusa: si tratta di un giovane che aveva accusato una perdita di gusto e olfatto e per questo era stato sottoposto a tampone.

Ad annunciare la positività è stato il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ieri sera con un post su Facebook: "Positivo al Covid-19 un giovane ragusano, asintomatico e ora in isolamento, che ha fatto il tampone per avere accusato una perdita di gusto e olfatto. Già disposto il tampone per le persone con cui ha avuto i rapporti più stretti ed è in corso l’indagine epidemiologica di prassi – continua il sindaco Giuseppe Cassì -, per risalire ai luoghi e alle persone frequentate più da vicino".

Infine il primo cittadino di Ragusa ha invitato i propri cittadini a non allarmarsi ed a continuare a seguire le regole anti contagio: "Niente allarmi, ma questo fatto dimostra quanto sia ancora necessario mantenere le precauzioni igieniche e di distanziamento ancora in pieno vigore".

