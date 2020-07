Cuoco ucciso a Modica, il Riesame conferma il carcere per l'ex carabiniere

Rimane in carcere l'ex carabiniere, Davide Corallo, accusato dell'omicidio del cuoco di Modica Peppe Lucifora, nella notte tra il 10 e 11 novembre.

La quinta sezione penale del Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di Riesame avanzata dai legali Orazio Lo Giudice e Piter Tomasello. L’uomo era finito in carcere con ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Ragusa, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dal Ris di Messina e dai carabinieri di Modica.

Refertate tracce riconducibili a Corallo nell’appartamento in cui è stato ucciso Lucifora, compatibili con orario della morte e alcune incongruenze nelle testimonianze raccolte. Il Riesame ha confermato quindi l’ordinanza impugnata dai legali di Corallo e il presidente estensore, Gabriella Larato, ha fissato in 45 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

