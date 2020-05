Falsi invalidi a Ragusa, licenziato medico legale: si occupò anche del caso Lorys

È stata firmata ieri dai vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, la presa d’atto del licenziamento del dirigente medico Giuseppe Iuvara, disposto dalla commissione disciplinare. Come noto, il medico era stato arrestato a febbraio dai Nas dei carabinieri all’uscita del suo studio, dove, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva intascato dalla figlia di una anziana invalida e da una intermediatrice, una somma in denaro che sarebbe servita ad avere la certezza per l’anziana di ottenere l’indennità di accompagnamento. Le indagini furono coordinate dal procuratore capo di Ragusa Fabio D’Anna e dal sostituto Giulia Bisello.

L’uomo, che era dirigente medico legale dell’Asp, presidente della commissione invalidi e consulente tecnico del Tribunale e della Procura della Repubblica di Ragusa, è accusato di corruzione.

La Procura ha chiesto il giudizio immediato, ma non si arriverà davanti al tribunale collegiale perchè le parti hanno chiesto riti alternativi: le due donne, il patteggiamento della pena; il medico, la definizione attraverso rito abbreviato. La data di udienza davanti al gup verrà fissata a breve. L’Asp ha deliberato già la costituzione di parte civile per tutelare l’Azienda sanitaria «nei diritti e negli interessi», compreso «il ristoro dei danni subiti sia sotto il profilo patrimoniale che di danno all’'immagine».

Iuvara balzò agli onori della cronaca per aver contribuito alla soluzione dell’omicidio di Lorys Stival.

