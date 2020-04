Esplode una bombola del gas a Modica, ferito gravemente un sacrista ricoverato a Palermo

Esplode la bombola del gas in un'abitazione di Modica e rimangono feriti, ieri pomeriggio, il proprietario e il suo cane. Le condizioni dell'uomo, un sacrista della Chiesa Madre di 50 anni (proprio ieri era il suo compleanno), Angelo Poidomani, sono apparse critiche ai sanitari dell'Ospedale 'Maggiore' di Modica soprattutto per le gravi ustioni che presentava.

L'esplosione si è verificata nella sua abitazione di Contrada Dente Crocicchia ed è stata devastante, visto che ha sventrato l’immobile. Sul posto polizia, vigili del fuoco, protezione civile e l’ambulanza del 118.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Civico di Palermo, in Terapia Intensiva, dove c'è anche un Centro per Gravi ustionati. L’uomo è in prognosi riservata.

