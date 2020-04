Picchia la madre e la minaccia di morte con il coltello, arrestato a Modica

La picchia furiosamente e poi la minaccia di morte armato di un coltello. Un 22enne di Modica, con problemi di alcol, ha malmentato la madre e poi, dopo che la donna è riuscita a trovare rifugio in casa di alcuni vicini di casa l'ha raggiunta e ha continuato picchiarla. Infine, poco dopo l'arrivo della polizia, ha impugnato un coltello da cucina minacciandola di morte.

Il giovane è stato bloccato dagli agenti con l'uso di dello spray capsicum in dotazione alle forze dell'ordine, dopo che ha tentato di colpire anche loro. La donna, per le lesioni riportate nell'aggressione e lo stato di ansia e di paura, è stata condotta nel pronto soccorso nell'ospedale.

Il 22enne è stato arrestato per lesioni personali e per resistenza a pubblico ufficiale e condotto in carcere. Successivamente, l'autorità giudiziaria ha convalidati l'arresto e disposto la scarcerazione del giovane che è stato sottoposto al divieto di dimora a Modica.

© Riproduzione riservata