Coronavirus, a Pozzallo corona di fiori davanti al cimitero per i defunti che non hanno funerale

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha deciso di commemorare tutti coloro che, morti in piena emergenza Coronavirus, non hanno potuto avere un funerale a causa delle disposizioni governative che vietano assembramenti.

Il primo cittadino, accompagnato dal Vicario Foraneo di Pozzallo Don Salvatore Cerruto, Don Gaetano Colombo, Don Michele Iacono e Don Davide Baglieri, ha deposto una corona di fiori davanti al cancello del cimitero comunale.

Don Cerruto ha impartito la benedizione ricordando che in questi momenti difficili vi sono persone che oltre al problema epidemico vivono la sofferenza della morte dei loro cari.

“Voglio manifestare con la mia presenza in questo luogo – afferma il primo cittadino di Pozzallo – la mia solidarietà e la vicinanza di tutta la comunità nei confronti di chi non può onorare in maniera degna la perdita dei propri affetti”.

