Spaccia droga a Modica, arrestato

Un giovane modicano, Alessandro Migliore di 25 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

I militari hanno notato un giovane che si aggirava per le vie di Modica Alta a piedi. L'uomo, già noto agli operatori, per un precedente arresto per droga, è stato sottoposto a controllo e perquisizione e trovato in possesso di numerose dosi di stupefacenti che stava per consegnare a domicilio a numerosi clienti.

Sequestrato un quantitativo di oltre 30 grammi di marijuana già diviso in oltre 20 dosi. Il giovane è stato posto a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ragusa in attesa di giudizio.

