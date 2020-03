È in quarantena ma esce per fare acquisti, denunciato a Modica

Nonostante fosse in quarantena, è uscito per fare acquisti. L'uomo è stato denunciato dalla polizia locale di Modica. Il suo periodo di quarantena sarebbe scaduto nei prossimi giorni ma nonostante ciò si è recato in farmacia per l'acquisto di medicine e in un tabacchi.

L’uomo, 42 anni, ha ammesso i fatti, indicando la farmacia e la ricevitoria. Dagli accertamenti effettuati nei due esercizi è, fortunatamente, risultato che in entrambi i casi erano attivi i sistemi di sicurezza e che il personale era dotato dei dispositivi di protezione individuale.

L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa. Sono ancora in corso le indagini riguardanti l’anziana risultata positiva al coronavirus, dopo essere rientrata da Pavia ed aver preso due aerei e un taxi per tornare a Modica. La donna è in rianimazione all’ospedale Covid di Modica. A seguito delle verifiche effettuate, sono state messe in isolamento domiciliare altre tre persone.

