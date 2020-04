Pozzallo, arrivato da Malta il catamarano con 242 siciliani

E’ arrivato nel porto di Pozzallo il catamarano della Virtu Ferries proveniente da Malta con 242 passeggeri che hanno ottenuto questa corsa speciale per rientrare dall’Isola dei Cavalieri dove erano bloccati da più di due settimane, dopo il decreto di chiusura dei confini delle autorità maltesi.

La partenza è stata ritardata dal tentativo, di alcune persone, di aggiungersi ai passeggeri già registrati. Ad accoglierli i medici dell’Usmaf per i controlli sanitari coordinati dal direttore generale dell'Asp Angelo Aliquò e diversi poliziotti per verificare le autocertificazioni dei passeggeri che devono indicare il domicilio dove staranno in quarantena. In banchina anche il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che chiede «certezza sulla destinazione dei passeggeri sbarcati».

Per quanto riguarda i viaggiatori che non hanno un mezzo per raggiungere le proprie abitazioni, meno di 20, al momento sono dentro la stazione passeggeri e verranno trasferiti nell’albergo di Ragusa convenzionato con la Regione per trascorrere all’interno della struttura ricettiva la quarantena obbligatoria.

“Voglio ringraziare la Prefettura, la Capitaneria di Porto, le Forze dell’Ordine ed i Vigili Urbani per l’attento e puntuale lavoro svolto – ha aggiunto il sindaco – che ha garantito lo svolgimento in piena sicurezza di tutte le operazioni di sbarco. Quanto avvenuto stamani – ha concluso è la prova che è possibile dare assistenza a chi ne ha bisogno garantendo, al contempo, la sicurezza della salute di tutti”.

© Riproduzione riservata