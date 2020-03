Ispica, furti in abitazioni estive: arrestati tre romeni

Tre persone di origine romena sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Ispica con il supporto del personale dell’Aliquota Radiomobile per furto aggravato in un'abitazione e tentato furto in un’altra abitazione. Si tratta di Laurentin Ionel Lupu, 21 anni, Tarzan Lupu, 35 anni e Marian Alexandru Mantu,19 anni.

I militari hanno notato un'auto con a bordo tre uomini che inizialmente alla vista del controllo sono fuggiti. Dopo un breve inseguimento, i tre sono stati fermati e sottoposti a perquisizione: è stata trovata la refurtiva proveniente da un precedente furto e consistente in piccoli elettrodomestici e materiale da giardinaggio.

Dalle successive indagini è emerso che i tre in una prima fase, avevano tentato di introdursi in un’abitazione di vacanza di contrada Timponelli e successivamente, avevano eseguito il furto in un’abitazione di contrada Margio. La refurtiva è stata poi restituita al legittimo proprietario.

Inoltre, sono stati denunciati per la violazione delle disposizioni del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri che vieta la circolazione a chi non abbia motivi di lavoro, salute o estrema necessità.

