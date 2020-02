Ragusa, spaccio di droga all'interno della villa comunale: arrestato 18enne

Un 18enne extracomunitario è stato arrestato ieri sera dai carabinieri durante un servizio antidroga all’interno di “Villa Margherita”, dove era stato segnalato del movimento sospetto da parte di alcuni cittadini.

Dopo alcune ore di osservazione, i militari operanti hanno sorpreso un 18enne che cedeva sostanza stupefacente a un ragazzo minore. È stato bloccato, condotto in caserma e dalla perquisizione sono saltati fuori 6 grammi di hashish e diverse banconote di piccolo taglio.

Il 18enne è stato arrestato e condotto, su disposizione del pm di turno della Procura di Ragusa, presso la comunità casa famiglia ove è alloggiato, in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. Per il 15enne acquirente è scattata invece la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostante stupefacenti.

