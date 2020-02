Droga e spaccio a Ragusa, pene rimodulate in Appello

Due operazioni distinte avevano portato, agli inizi del 2018, a 30 arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sei degli imputati avevano scelto il rito abbreviato presso il Tribunale di Ragusa. Dopo le condanne sono state rimodulate le pene in Appello.

Elvis Maloku 22 anni sconterà 6 mesi e 400 euro di multa in continuazione con una condanna irrevocabile precedente, invece di 1 anno, 600 euro di multa. Il fratello Alandro Maloku, 20 anni sempre in continuazione con altre pene, è stato condannato 1 anno e 6 mesi e 3000 euro di multa (2 anni e 5.000 euro in primo grado).

Per Salvatore Scatà, 24 anni, un anno e 4 mesi e 2600 euro di multa rispetto ai 2 anni e 4.800 euro di multa definite in primo grado. Giuseppe Sergio Aiello 27 anni, sconterà 9 mesi e 1000 euro di multa in luogo di 1 anno e 6 mesi e 4.400 euro di multa.

I quattro erano difesi dagli avvocati Enrico Platania e Irene Russo. Per Erjon Rrapaj 26 anni, difeso dall’avvocato Michele Sbezzi, la condanna passa da 3 anni e 8 mesi e una multa di 14.000 euro a 1 anno, 6 mesi e 20 giorni oltre a 1600 euro di multa e sospensione condizionale della pena.

