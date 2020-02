Tentò di rapinare un uomo puntando il coltello alla gola, arrestato a Scicli

Giuseppe Pisana, di 24 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Scicli per tentata rapina aggravata in abitazione.

Le indagini sono iniziate con la denuncia da parte di un uomo di Scicli che aveva subito un tentativo di rapina lo scorso 9 novembre. Un uomo si era introdotto nell’abitazione, in centro storico, col volto travisato da un casco, e dopo avergli puntato un coltello alla gola, gli aveva detto di consegnarli tutti i suoi averi sotto la minaccia di ucciderlo.

La vittima si mise ad urlare ed uscì di casa. I carabinieri hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed è stato tracciato un profilo del ladro che è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. I militari hanno trovato a casa dell’uomo gli stessi abiti utilizzati per la rapina.

Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari che è stata eseguita ieri dai carabinieri. Pisana era già arrestato nel marzo del 2019 per furto in abitazione.

