Scicli, marijuana e cocaina nascosti in ovetti di plastica: arrestato 32enne

Nascondeva marijuana e cocaina in ovetti di plastica. Francesco Asta, 32enne di Scicli già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, in seguito a perquisizione domiciliare.

A collaborare anche l'unità cinofila dei Carabinieri di Nicolosi che ha aiutato a rinvenire all’interno dell’abitazione alcune dosi di cocaina, nonché alcuni grammi di marijuana, già pronti per essere immessi sul mercato, alcuni bilancini di precisione ed il materiale per il taglio e confezionamento

Inoltre, la perquisizione ha permesso di trovare anche una lista con gli assuntori e le cifre che dovevano essere consegnate al pusher. Asta è stato inoltre posto a disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Ragusa per il successivo giudizio.

