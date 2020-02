Ragusa, possibile ghiaccio e la protezione civile indica le strade a rischio

Temperature basse e la Protezione civile comunale invita i cittadini alla massima prudenza soprattutto nelle ore serali e nelle prime ore del mattino, quando il fondo stradale potrebbe essere coperto da strati di ghiaccio.

I volontari della Protezione civile monitoreranno con i mezzi spargisale i punti critici della città. Gli automobilisti dovranno fare maggiore attenzione in queste zone: Via Risorgimento (dal rifornimento Agip fino all’incrocio S.S. 194), Via Monelli, Via Addolorata, Via Paestum (all’altezza del cavalcaferrovia), Via Archimede angolo Via dei Frassini, Corso Italia (zona Salesiani), Via Epicarmo (cavalcaferrovia di Via Zama), Viale delle Americhe (bretelle laterali e sottopassi), SP 13 (Centopozzi – all’altezza del sottovia S.S. 115), S.S. 194 (da Ibla a Giarratana), Discesa peschiera ( Ragusa Ibla) e Largo S. Paolo via Avv. G.nni Ottaviano (Ragusa Ibla).

