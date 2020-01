Un tir perde un tubo di 5 tonnellate sulla Ragusa-Catania: tragedia sfiorata

Paura ieri sulla Ragusa-Catania. Un tir perde un tubo-scambiatore, del peso di 5 tonnellate, che finisce sull'asfalto e fortunatamente non colpisce alcuna auto.

La Polizia Stradale di Ragusa è intervenuta nel primo pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale 514 bloccando il transito veicolare, mettendo in sicurezza gli automobilisti e scongiurando, così, il verificarsi di gravi incidenti dei veicoli in transito. Sul posto anche il personale dell'Anas.

La carreggiata è rimasta per diverse ore occupata dal tubo e in attesa della sua rimozione con una gru i poliziotti hanno assicurato il regolare flusso veicolare deviando il traffico e facendo defluire le lunghe file che si erano formate per la lunga attesa.

