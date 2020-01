Abusivismo edilizio a Modica, scattano 15 denunce in un mese

Quindici persone sono state denunciate dalla polizia locale di Modica per abusivismo edilizio. Si tratta del risultato di un’attività condotta dal Nucleo Operativo di Polizia Edilizia ed Ecologica nel solo mese di dicembre.

I controlli della polizia municipale ragusana hanno riguardato in particolare quattro violazioni in campo urbanistico e undici per inosservanza delle ordinanze sindacali inerenti alla tutela della pubblica incolumità.

Il Nope ha anche effettuato il sequestro penale di un immobile avendo riscontrato violazioni alle norme urbanistiche. Dodici i verbali amministrativi contestati ad altrettante persone.

