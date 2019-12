Notte di paura in piazza Matteotti a Modica, nel ragusano: un uomo ubriaco ha importunato diversi giovani presenti in quel momento in piazza.

Quest’ultimo, un migrante, ha anche tirato una bottiglia contro un ragazzo, il quale è stato ferito ad una mano. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia che ha fermato l’uomo. Il giovane ferito è stato medicato in ospedale.

© Riproduzione riservata