Ragusa, fermato con oltre 100 grammi di cocaina: arrestato

Un 49enne ragusano, D.G., è statoi arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

I militari, durante un posto di blocco, hanno notato un veicolo sospetto e lo hanno fermato. A bordo del veicolo l'uomo che ha subito mostrato un nervosismo. Nel corso della perquisizione, è stato trovato un involucro di plastica contenente 105 grammi di pura cocaina e altri 36 grammi di sostanza da taglio, verosimilmente mannitolo. Diverse erano le dosi già pronte per essere immesse nel traffico della vendita al dettaglio.

Trovati anche diversi strumenti per il confezionamento delle dosi, come bilancini di precisione e coltellini intrisi di sostanza stupefacente. La droga, sottoposta a sequestro, è stata inviata ai laboratori di sanità pubblica per le analisi tecniche. Se immessa sul mercato, la cocaina sequestrata avrebbe fruttato oltre 10 mila euro.

L'uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Ragusa.

