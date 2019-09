Spaccia marijuana a bordo della mini car, arrestato 16enne a Ragusa

Uno spacciatore minorenne è stato fermato dai carabinieri del NOR della Compagnia di Ragusa. Si tratta di un 16enne che si trovava a bordo di una mini car. I carabinieri si sono insospettiti vedendo tanti giovani avvicinarsi all'autovettura in sosta, nei pressi di via Archimede.

I carabinieri hanno controllato il 16enne, già noto alle forze di polizia, e hanno trovato 20 bustine di marijuana e 6 di hashish per circa 50 grammi totali di stupefacente e, nel portafogli, 90 euro in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione, continuata nella camera da letto della sua abitazione, ha consentito ai militari di trovare un altro paio di dosi di marijuana, tutto il materiale necessario al confezionamento e circa 600 euro in banconote di piccolo taglio. Lo stupefacente, il materiale per il confezionamento ed il denaro sono stati sequestrati.

Per il minore, già gravato da precedenti specifici, l’autorità giudiziaria minorile di Catania ha concordato con l’arresto ed ha disposto la traduzione presso l’Istituto penale minorile “Bicocca”.

