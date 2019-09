Comiso, furto di energia elettrica: arrestati due braccianti agricoli

È di quattro arresti il bilancio di un servizio di controllo straordinario del territorio nel comune di Comiso effettuato ieri dai carabinieri di Vittoria, con particolare attenzione al contrasto dei furti di energia elettrica. Numerose le perquisizioni personali e veicolari effettuate; sono stati fermati 25 veicoli e controllate circa 70 persone.

Arrestati in flagranza di reato per furto aggravato di energia elettrica due cittadini di nazionalità romena, rispettivamente di 56 e 41 anni, entrambi residenti a Comiso, braccianti agricoli. In particolare, i militari dell’Arma hanno scoperto che presso l’abitazione degli arrestati era stato costruito un allaccio abusivo, mediante un bypass di fili, che collegava il contatore della propria abitazione alla pubblica illuminazione. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dall’autorità giudiziaria di Ragusa.

I carabinieri hanno poi arrestato in flagranza di reato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno nel comune di Ragusa, due pregiudicati, Alessandro Scatà di 27 anni e Salvatore Scatà di 25 anni, entrambi residenti a Ragusa e disoccupati.

Sono stati sorpresi e controllati dai militari in via Ferrante a bordo di uno scooter, contravvenendo agli obblighi imposti dalla misura di prevenzione. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dall’autorità giudiziaria di Ragusa.

