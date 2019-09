Detiene illegalmente munizioni da guerra e polvere da sparo, denunciato a Pozzallo

Un uomo di 58 anni, F.S., è stato denunciato alla procura di Ragusa dopo che i carabinieri di Pozzallo, nell'ambito delle verifiche sul possesso di titoli per la detenzione di armi ed esplosivi, hanno trovato in un magazzino dell'uomo alcune munizioni da guerra e circa 30 chili di polvere da sparo non detenute legittimamente.

All’interno del magazzino c'erano anche le armi che, invece, avevano tutti i requisiti che ne consentivano il possesso. Armi e munizioni illegali sono state sequestrate e, con l'ausilio degli artificieri del Comando Provinciale di Catania, tutto il materiale è stato messo in sicurezza.

Il 58enne è stato denunciato per detenzione illegale di munizioni anche da guerra e possesso illegale di armi.

