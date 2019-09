Incidente a Pozzallo, 50enne perde il controllo dell'auto che si ribalta

Tragedia sfiorata a Pozzallo. Una donna 50enne si trovava a bordo di una Fiat 600 quando, all’altezza del cimitero, ha perso il controllo della propria auto che si è ribaltata dopo essere finita contro un muretto di contenimento.

L'asfalto in quel momento sembrava essere viscido a causa di una leggera pioggia.

La donna è stata soccorsa da alcuni automobilisti e poi è stata portata, in stato di choc, all'Ospedale "Maggiore" di Modica dall’ ambulanza del 118. Sono in corso indagini per capire le cause dell'incidente.

