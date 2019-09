Vendono la droga ad un minorenne, arrestati due spacciatori a Ragusa

Due gambiani sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Ragusa con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, di 24 e 21 anni, già noti alle forze di polizia, stavano vendendo 8 grammi di hashish ad un 15enne, anch’egli noto alle forze dell'ordine, e 2 grammi ad un 23enne.

Il minorenne è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Catania per acquisto ai fini di spaccio dello stupefacente, mentre il maggiorenne è stato segnalato all’autorità prefettizia quale assuntore.

Dalla perquisizione effettuata in casa dei due gambiani, sono stati trovati 16 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per la suddivisione in dosi, mentre addosso 30 euro provento della recente attività di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale trovato e il denaro sono stati sequestrati, mentre i due arrestati, accusati di spaccio di stupefacente aggravato perché commesso nei confronti del minorenne, sono stati sottoposti al regime dei domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria iblea.

