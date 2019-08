Spaccio di droga nel Ragusano, due arresti

Due gli arresti per spaccio di droga nel Ragusano. I carabinieri, lo scorso 28 agosoto, durante i controlli sul territorio, hanno fermato a Modica H.C.K. di 43 anni cittadino extracomunitario poichè trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Nel corso della stessa giornata a Scicli, sono scattate le manette ai polsi di C.S. di 63 anni poiché trovato in possesso di diverse piante di cannabis alte 1,60 metri e di diverse centinaia di semi pronti per la coltivazione.

Entrambi gli arrestati su disposizioni della procura di Ragusa sono stati posti agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente e le piante di cannabis saranno sottoposte ad analisi di laboratorio per accertare il numero di dosi di droga che se ne possono ricavare.

Controlli anche sulle strade e su numerosi veicoli. Tra gli automobilisti controllati un ventenne risultato positivo all'alcoltest e denunciato in stato di libertà alla procura di Ragusa, mentre gli altri passeggeri sono stati segnalati alla prefettura di Ragusa come assuntori perché trovati in possesso di modiche quantità di droga.

