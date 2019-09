Spaccio di droga al mercato ittico di Scoglitti: un arresto

Aveva scelto come piazza dello spaccio il Mercato Ittico di Scoglitti. I carabinieri della Compagnia di Vittoria, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, durante un'operazione nel luogo dove si vende il pesce alla ricerca di armi e droga hanno arrestato Carmelo Leone, 43enne di Vittoria, già noto alle forze dell'ordine. L'operazione è scattata dopo varie segnalazioni di residenti.

Dalla perquisizione dell'auto di Leone, sono stati trovati, in un vano porta oggetti, oltre 30 grammi di hashish suddivisi in sette dosi mentre dalla perquisizione domiciliare sono stati trovati, in una stanza adibita a deposito, circa 250 grammi di hashish suddivisi in due panetti, tre bilancini di precisione e vario materiale usato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Tutto il materiale è stato sequestrato e Leone condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.

