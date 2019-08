Spaccio di droga a Scoglitti, in arresto un 20enne

Continua senza sosta l’attività di contrasto e di prevenzione alla criminalità svolta dai Carabinieri della Compagnia di Vittoria. I militari hanno tratto in arresto nella frazione di Scoglitti, in flagranza di reato, un disoccupato 20enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, i militari, dopo una lunga attività di osservazione e pedinamento, hanno sorpreso il giovane in una via del centro mentre cedeva una dose di hashish del peso complessivo di 1,5 grammi circa ad un adolescente di 15 anni.

Durante le operazioni di identificazione, il 20enne ha opposto resistenza nei confronti dei carabinieri, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ma è stato prontamente bloccato e perquisito. Addosso al giovane pusher sono stati trovati oltre 35 grammi di hashish, suddivisi in tante piccole dosi pronte per essere vendute ai giovani acquirenti.

L’arrestato è stato ristretto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.

