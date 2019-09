Controlli dei carabinieri a Chiaramonte Gulfi e Acate, tre denunce

È di tre denunce il bilancio di controlli effettuati a Chiaramonte Gulfi dai Carabinieri del Compagnia di Vittoria impegnati nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime 48 ore, nei Comuni di Chiaramonte Gulfi e Acate, sono state controllate 45 autovetture con a bordo 73 persone ed eseguite numerose perquisizioni personali e veicolari e anche ispezioni in alcuni esercizi pubblici del luogo.

Sono stati denunciati un 61enne per detenzione abusiva di armi e munizioni: è stato trovato in possesso di un fucile calibro 12 e di alcuni caricatori contenenti cartucce di vario calibro, di cui aveva omesso di denunciare all’autorità di polizia il cambio di indirizzo di detenzione; un 21enne di Vittoria per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nella propria autovettura è stato trovato un bastone di legno della lunghezza di 45 cm, che è stato immediatamente sequestrato. Infine, un 46enne pregiudicato di Vittoria, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato per evasione. È stato trovato dai carabinieri fuori dalla propria abitazione, senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

