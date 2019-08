Scicli, bagnante bresciano si sente male e annega in mare ad Arizza

Un uomo di 67 anni, residente a Brescia, è annegato nel pomeriggio nello specchio di mare antistante la zona di Arizza, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. A lanciare l'allarme sono stati alcuni bagnanti, notando che era in difficoltà. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno provato a rianimare il 67enne, sollecitando anche l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Ma non c'e' stato nulla da fare. L'uomo, in vacanza in Sicilia con la famiglia, è deceduto in spiaggia, dove sono giunti anche gli agenti della polizia municipale ed i carabinieri. La vittima, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata colta da un malore. (ITALPRESS)

