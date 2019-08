Nasconde in casa hashish e marijuana, ai domiciliari un 40enne di Vittoria

Un operaio di 40 anni, di Vittoria, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Dopo una lunga attività di osservazione nei pressi dell’abitazione del pusher, i carabinieri di Vittoria hanno deciso di effettuare una perquisizione con il supporto delle unità cinofile del Nucleo CC di Nicolosi. Nell'abitazione, ed in particolare all’interno di un mobile nel soggiorno, hanno trovato un sacchetto di cellophane contenente hashish e marijuana, per un peso complessivo di oltre 30 grammi, oltre a un bilancino di precisione e a vario materiale usato per il confezionamento della droga.

L’arrestato è stato ristretto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.

