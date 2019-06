A Marina di Modica e Maganuco spiagge a misura di disabili

Le due spiagge di Marina di Modica e di Maganuco a misura di disabili. Sono due gli arenili modicani che saranno dotati di altrettanti speciali passerelle capaci di fare arrivare fin dentro l'acqua i portatori di handicap. Con questo servizio Modica si pone ad essere il primo comune in provincia di Ragusa a dotare le sue spiagge di attrezzature idonee ad accompagnare in acqua i disabili.

I due lidi di Marina di Modica e di Maganuco, quindi, saranno prive di barriere architettoniche. Un passo in avanti che muove dalle precise necessità mostrate dai diversamente abili i quali, da tempo, hanno chiesto interventi migliorativi agli accessi nelle spiagge. Spiagge ampie e sicure ma, per anni, vietate ai portatori di handicap che, per raggiungerle, hanno faticato parecchio utilizzando le antiche passerelle in legno che, nei mesi estivi, vengono installate nelle spiagge.

"Ogni passerella sarà dotata di due carrozzelle in base alle esigenze dell'utenza - ha spiegato ieri il sindaco Ignazio Abbate - contestualmente verranno realizzate anche le docce in modo che il disabile possa recarsi direttamente dal mare alla doccia con l'ausilio del personale messo a disposizione dall'Asp 7 di Ragusa e dal nostro Comune attraverso il servizio di salvataggio a mare. Tengo a precisare che il nostro è l'unico esempio di spiaggia senza barriere nel litorale ibleo.

I lavori di installazione sono cominciati ieri e ciò è stato possibile dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Capitaneria di porto di Pozzallo che ha la competenza anche sulle altre passerelle in legno. Per questo motivo le strutture non erano ancora montate nell'arco dell'ultimo fine settimana".

