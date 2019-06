Incendio in una azienda vinicola a Vittoria, danni per oltre centomila euro

È di oltre centomila euro l'ammontare dei danni provocati da un incendio in un'azienda vinicola nel Ragusano.

L’incendio è stato originato, ieri pomeriggio, da materiali combustibili di varia natura che erano in aree esterne e ha interessato anche i capannoni dell’azienda.

Non sono stati coinvolti i locali di decantazione del vino. Per fortuna non sono stati interessati i macchinari che servono per l’imbottigliamento e per la produzione del vino.

La polizia di Vittoria, intervenuta subito dopo il rogo, dovrà accertare le cause, avvalendosi anche dell’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate nell’area dell’azienda, di proprietà dei fratelli Maggio, sita nella zona artigianale di Vittoria.

Secondo le prime ipotesi, la pista della matrice dolosa verrebbe esclusa. I vigili del fuoco sono stati impegnati sino a tarda sera per spegnere le fiamme.

