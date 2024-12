Eccellenza, dopo gli scontri trasferte vietate per i tifosi di Vittoria e Milazzo

Trasferta vietata per i tifosi del Vittoria e del Milazzo per quattro giornate consecutive. La decisione è stata presa dopo gli scontri tra le due tifoserie che si sono verificate domenica scorsa all’esterno dello stadio, poco prima della gara di campionato tra Milazzo e Vittoria. Domani (1 dicembre) il Vittoria sarà in trasferta a Lentini, contro la Leonzio. Deciso il divieto di assistere alla gara per tutti i residenti in provincia di Ragusa. Il Vittoria è stato anche multato per 300 euro, il Milazzo per 400.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare i provvedimenti di Daspo che dovrebbero riguardare numerosi tifosi. Le immagini delle telecamere e dei telefoni cellulari hanno infatti permesso di verificare la presenza di decine di persone nel luogo degli scontri durante i quali un agente di polizia è stato ferito al volto.