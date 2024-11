Eccellenza, violenti scontri tra i tifosi prima della partita tra il Vittoria e il Milazzo: un agente è rimasto ferito

Il tuo browser non supporta i video.

Momenti di grande tensione a Vittoria, all’esterno dello stadio Gianni Cosimo, dove si sono verificati scontri tra la tifoseria locale e quella del Milazzo poco prima della partita di cartello del campionato di Eccellenza. I due gruppi di supporter sono venuti a contatto, dando vita a violenti tafferugli.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente per cercare di contenere la situazione e fermare i tifosi più facinorosi. Un agente di polizia in borghese è rimasto lievemente ferito ed è stato subito medicato. Intanto sono partite le indagini per identificare i responsabili dei disordini attraverso l'esame dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e dei numerosi video che girano sui social.