Grave malore per Joe Barone, rinviata Atalanta-Fiorentina: e nella Viola il ricordo va al dramma di Astori

È ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano in gravissime condizioni il dg della Fiorentina, Joe Barone, originario di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Ha accusato un malore intorno alle 15, mentre era in albergo a Cavenago di Brianza, poche ore prima del match dei viola con l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Choc nel gruppo viola e il club ha chiesto subito di poter non giocare la partita, che infatti è stata «rinviata a data da destinarsi», come apparso sui maxischermi dello stadio attorno alle 17 un’ora prima del fischio d’inizio.

Barone ha avuto un arresto cardiaco ed è stato soccorso dallo staff della Fiorentina, in particolare dal medico sociale, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. In quel momento la Fiorentina si trovava in ritiro al «Devero Hotel», non distante dall’A4, ed era in attesa del trasferimento a Bergamo per la partita. Le condizioni di Barone - cittadino statunitense ma nato in Sicilia - sono parse subito molto serie: per questo il 118 ha inviato in zona automedica e ambulanza, con la quale il dg della Viola è stato trasferito all’ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso. I medici si sono riservati la prognosi e il dirigente è ricoverato in terapia intensiva.