Basket, Passalacqua Ragusa travolgente. Marzia Tagliamento: "Vogliamo lo scudetto"

Nel campionato di serie A1 femminile di basket Ragusa fa tre su tre e all’esordio stagionale davanti al proprio pubblico batte Costa Masnaga al termine di una gara mai in discussione.

La Passalacqua, senza Asia Tayor per un lieve fastidio fisico, Costa senza Spreafico, anche lei in non perfette condizioni. Romeo e compagne partono bene e continuano ancora meglio e trovano nella stessa italo-australiana e in Marzia Tagliamento le due autentiche trascinatrici. Dopo i primi 10 minuti di partita le padrone di casa hanno messo già 31 punti nel paniere, contro i 12 delle avversarie, all’intervallo lungo il punteggio è 51-31 mentre il punteggio finale di 97-67, da solo, racconta buona parte della gara.

Nelle interviste del dopo partita il coach Gianni Recupido e Marzia Tagliamento. Quest'ultima (26 punti per le ieri) parla senza timore di obiettivo scudetto.

