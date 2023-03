Emergenza migranti, sindaco di Pozzallo: «Siamo abbandonati, nessuna tutela dai governi»

Dopo che qualche giorno a Pozzallo sono arrivati oltre 200 migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa, il sindaco del paese in provincia di Ragusa, Roberto Ammatuna, chiede un aiuto ai governi, regionale e nazionale, per affrontare l'emergenza. «Ci hanno abbandonato - spiega nel suo sfogo -. Stiamo affrontando l’emergenza sbarchi totalmente da soli, senza nessun aiuto economico e senza nessun supporto».

Il primo cittadino di Pozzallo lamenta il fatto che nelle ultime finanziare nazionali e regionali non ci sia un solo rigo dedicato ai comuni di frontiera: «Non ci considerano - prosegue Ammatuna - siamo abbandonati. Facciamo tutto da soli, dalle cure mediche all’accoglienza nel nostro centro. Ho parlato anche con il ministro Piantedosi, mi aveva assicurato che ci avrebbero tutelato, ma al momento solo parole e basta. Da noi ogni anno sbarcano migliaia di persone e il governo deve intervenire in maniera concreta, non con stop elettorali che non servono assolutamente a nulla. Stiamo affrontando un’emergenza con i nostri fondi - conclude il primo cittadino pozzallese - senza che nessuno ci abbia mai considerato. Fino a qualche giorno fa abbiamo accolto oltre 200 migranti provenienti da Lampedusa, le nostre porte sono sempre aperte ma chiediamo rispetto».

