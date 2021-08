Noto presa d’assalto dai turisti: “Segnali di ripresa ma prima del Covid era tutta un’altra cosa"

Noto presa d’assalto dai turisti. La località in provincia di Siracusa da ormai diverse settimane è meta prediletta di tanti turisti, soprattutto stranieri. Come vediamo dalle immagini, in molti affollano le strade del paese icona del barocco. Cattedrale e non solo, tanti turisti ammirano anche la straordinaria pulizia che regna a Noto in questo periodo di ripresa.

“Stiamo andando bene – racconta il gestore di un bar in centro – prima del Covid però era tutta un’altra cosa. Ci sono segnali di ripresa, questo è sicuramente importante”. E mentre i turisti sfilano, una coppia di sposi ne approfitta per qualche scatto al tramonto: “Giornata calda – raccontano i novelli sposi – ma finalmente abbiamo potuto realizzare il nostro sogno dopo avere rinviato un paio di volte”.

Corso Vittorio Emanuele in serata è ancora più popolato, i turisti apprezzano e promuovono Noto “It's a lovely place”, è un posto incantevole esclama una turista svedese, abbagliata dalla bellezza della Cattedrale.

© Riproduzione riservata